Протесты в Париже: радикалы напали на банк и ранили полицейских

Семь сотрудников полиции получили ранения в результате столкновения с радикалами, которые попытались захватить банк в ходе акции протеста в Париже.
Как заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон, действовала группа радикалов Black Bloc.
Во многих городах Франции в субботу, 26 мая, прошли массовые протесты под названием "Народный подъем". Акции направлены против политики президента страны Эммануэля Макрона.
#Nantes #26Mai: “We have not future”- Leftist and anticapitalist Student groups march with flags & banners against university reform, start-up nation (PHOTOS) #Manif26mai #manifestation #Antireport #Antifa #NonALaSelection @enough14 @eatps_ @th1an1 @RRYrevolucion @gatornainfo pic.twitter.com/w7uJndIyob— The Tocsin (@TheTocsin) 26 мая 2018 г.
Крупнейший французский профсоюз CGT ("Всеобщая конфедерация труда") заявил, что в акциях протеста по всей стране приняли участие 250 тысяч человек, передает RT. По оценке профсоюза, на улицы Парижа вышли более 80 тысяч человек, однако в Префектуре полиции Парижа насчитали лишь 21 тысячу участников.
В столице акция сначала проходила спокойно, но через час с небольшим к колонне протестующих присоединилась толпа людей в черной одежде. Они расписывали краской стены и стекла близлежащих зданий, а в одну из женщин, пытавшуюся снимать происходящее на телефон, начали бросать пустые бутылки. Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ.
#ZAD #Manif26Mai: “The republic cuts off hands!” Antifas pull out spray can, graffiti iconic monument with revolutionary & solidarity slogans to cheers of student demonstrators (VIDEO) #Antireport #NonALaSelection #NDDL #ACAB @enough14 @eatps_ @submedia pic.twitter.com/A5JKpxOCGT— The Tocsin (@TheTocsin) 26 мая 2018 г.
Профсоюзные демонстрации против реформ Макрона и его правительства проходят уже несколько месяцев. В Париже к этим манифестациям традиционно присоединяются леворадикальные демонстранты, называющие себя "Черным блоком"( Black Bloc). Радикально настроенные молодые люди, одетые в черное и скрывающие лица за масками, идут строем перед основной колонной и устраивают уличные беспорядки.
В этот раз по подозрению в подготовке уличных беспорядков парижская полиция задержала 32 человека.