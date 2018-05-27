Протесты в Париже: радикалы напали на банк и ранили полицейских

Семь сотрудников полиции получили ранения в результате столкновения с радикалами, которые попытались захватить банк в ходе акции протеста в Париже.

Как заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон, действовала группа радикалов Black Bloc.

Во многих городах Франции в субботу, 26 мая, прошли массовые протесты под названием "Народный подъем". Акции направлены против политики президента страны Эммануэля Макрона.

Крупнейший французский профсоюз CGT ("Всеобщая конфедерация труда") заявил, что в акциях протеста по всей стране приняли участие 250 тысяч человек, передает RT. По оценке профсоюза, на улицы Парижа вышли более 80 тысяч человек, однако в Префектуре полиции Парижа насчитали лишь 21 тысячу участников.

В столице акция сначала проходила спокойно, но через час с небольшим к колонне протестующих присоединилась толпа людей в черной одежде. Они расписывали краской стены и стекла близлежащих зданий, а в одну из женщин, пытавшуюся снимать происходящее на телефон, начали бросать пустые бутылки. Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ.

Профсоюзные демонстрации против реформ Макрона и его правительства проходят уже несколько месяцев. В Париже к этим манифестациям традиционно присоединяются леворадикальные демонстранты, называющие себя "Черным блоком"( Black Bloc). Радикально настроенные молодые люди, одетые в черное и скрывающие лица за масками, идут строем перед основной колонной и устраивают уличные беспорядки.

В этот раз по подозрению в подготовке уличных беспорядков парижская полиция задержала 32 человека.