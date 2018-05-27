Кремль объявил дату "прямой линии" с президентом

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "прямая линия" пройдет до чемпионата мира по футболу.

"7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва–Путину" и "ОК Live".

Вопросы принимаются начиная с 8.00 (мск) 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира, отметили в Кремле.