Трамп: Договоренность о встрече с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре не изменилась

Президент США Дональд Трамп до сих пор рассчитывает на встречу 12 июня в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он объявил, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает Reuters.

"Мы отлично справляемся с тем, что касается саммита с Северной Кореей", - приводит его слова РБК.

Трамп отметил, что переговоры с представителями КНДР "идут очень хорошо", поэтому США рассчитывают, что договоренность о встрече 12 июня в Сингапуре не изменилась. "Посмотрим, что будет дальше", - заключил американский лидер.

Напомним, 24 мая глава Соединенных Штатов, реагируя на угрозы КНДР отменить эти переговоры из-за военных учений Вашингтона и Сеула на Корейском полуострове,объявил, что после таких "враждебных" заявлений считает проведение саммита "неуместным".

Как сообщало Накануне.RU, после этого, 26 мая лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились, чтобы обсудить отмену саммита КНДР – США.

Встреча прошла в пограничном пункте Пханмунджом, который располагается в демилитаризованной зоне между двумя странами. О переговорах объявили только после их проведения. Стоит отметить, что это уже вторая встреча корейских лидеров за месяц. Первые переговоры состоялись 27 апреля и завершились подписанием Пханмунчжомской декларации.