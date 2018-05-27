Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов УЕФА третий раз подряд

Поединок клубов "Реал Мадрид" и "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА навсегда останется в истории мирового футбола как матч с одними из самых красивых голов за всю историю турнира - королевский клуб со счетом 3:1 обыграл англичан и в третий раз подряд стал чемпионом, передает корреспондент Накануне.RU.

Финал турнира проходил в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Дважды за мадридский "Реал" отличился Гарет Бэйл - его голы оказались самыми красивыми во встрече.

На 51 минуте Карим Бензема открыл счет - "Реал" повел 1:0. На 53 минуте Садио Мане сравнял счет, но потом точные и непредсказуемые удары Бэйла не оставили англичанам ни единого шанса.

"Реал Мадрид" является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевав в общей сложности 60 национальных титулов; рекордные 33 титула чемпионата Ла лиги, 19 Кубков Испании, 9 раз становился обладателем Суперкубка Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (12 раз, единственная в Европе команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).