Турция получит от России выплаты за счет скидки на природный газ в размере 1 млрд долларов

Москва и Анкара достигли соглашения по скидке на поставленный в 2015 и 2016 годах газ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Говорит Москва".

По словам турецкого лидера, в 2015 году Турция потребовала у России скидку на природный газ, который поставляется по "Голубому потоку" и Западной ветке. После того, как российская сторона отказала в скидке, Анкара обратилась в Международный арбитраж.

"По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ. Разница в оплате за эти два года, а именно 1 млрд долларов, будет возвращена республике", - отметил Эрдоган.

Ранее в "Газпроме" рассказали о переговорах с Турцией по маршруту второй нитки "Турецкого потока", ее укладка запланирована на 3 квартал этого года.