Сергей Собянин выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Москвы на предстоящих выборах 9 сентября, пишет РИА "Новости".

В Госдуме отметили большой вклад действующего столичного градоначальника в развитие города.

"Собянин за время пребывания на посту мэра Москвы сделал немало для города, поэтому его шансы стать вновь избранным выше, чем у других кандидатов", - заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Собянин отметил, что хочет продолжить уже начатую работу.

"Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!" - сказал он на праздновании дня рождения проекта "Активный гражданин".

"Я надеюсь, что москвичи поддержат меня. Пять лет тому назад прошли выборы мэра Москвы, и москвичи дали мне возможность работать над улучшением города, чтобы он был комфортным и уютным для каждого москвича. Спасибо, москвичи, за то доверие, что вы оказали", - сказал Собянин.