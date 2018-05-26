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25.05.2018
политика  |  комментариев: 3
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
26.05.2018 20:26 Мск (22:26 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Владимир Путин назвал переговоры с премьер-министром Японии откровенными и очень полезными
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Синдзо Абэ, Владимир Путин, переговоры, Кремль (2018) | Фото:kremlin.ru

В Кремле 26 мая прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Переговоры, как отмечается, носили деловой и конструктивный характер, Путин назвал их откровенными и очень полезными, передает сайт Кремля.

"Хотел бы с удовлетворением констатировать поступательное развитие российско-японского сотрудничества. Между нашими странами поддерживается постоянный политический диалог, налажено взаимодействие между отраслевыми министерствами и ведомствами, развиваются межпарламентские и межрегиональные связи. Мы добиваемся хороший результатов и в экономической сфере. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 14 процентов и превысил 18 миллиардов долларов. Растёт и объём накопленных японских инвестиций в российскую экономику. Японские партнеры работают в самых разных отраслях производства и сельском хозяйстве. Около 100 проектов реализуются в рамках предложенного премьер-министром Абэ Плана сотрудничества по восьми направлениям, а также российского перечня приоритетных инвестиционных проектов", - отметил Путин.

Синдзо Абэ, Владимир Путин, переговоры, Кремль(2018)|Фото:kremlin.ru

Говоря о сотрудничестве в сфере науки и образования, Владимир Путин упомянул о том, что учёные двух стран сообща работают в рамках более чем 100 проектов - это исследования в области физики плазмы, мирного атома, экологии, сейсмологии, освоения космического пространства.

"В ходе переговоров обсудили вопросы, касающиеся мирного договора. Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран. В этом контексте рассмотрели ход реализации договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Удовлетворены состоянием диалога по пяти утверждённым ранее направлениям – аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов", - сказал Владимир Путин.

Синдзо Абэ, Владимир Путин, переговоры, Кремль(2018)|Фото:kremlin.ru

Синдзо Абэ, в свою очередь, поздравил Путина с победой на президентских выборах.

"Я вспоминаю, что в ходе нашей предыдущей встречи в Дананге господин президент выразил надежду, что результаты японских всеобщих выборов позволят нам реализовать все наши планы. Действительно, теперь я готов спокойно и энергично продвинуть наше сотрудничество. В Нагато мы выразили нашу искреннюю решимость урегулировать проблему мирного договора. С тех пор начались новые отношения двух стран. У нас уже продвигаются конкретные работы по совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и по гуманитарным мерам для бывших жителей островов. Рассчитываю на дальнейший толчок к таким усилиям, в том числе пользуясь этой встречей с вами", - отметил японский премьер-министр.

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26.05.2018 20:26 Мск | Москва | Михаил Белокрылов
22:26 Екб


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Владимир Путин назвал переговоры с премьер-министром Японии откровенными и очень полезными
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