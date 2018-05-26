Владимир Путин назвал переговоры с премьер-министром Японии откровенными и очень полезными

В Кремле 26 мая прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Переговоры, как отмечается, носили деловой и конструктивный характер, Путин назвал их откровенными и очень полезными, передает сайт Кремля.

"Хотел бы с удовлетворением констатировать поступательное развитие российско-японского сотрудничества. Между нашими странами поддерживается постоянный политический диалог, налажено взаимодействие между отраслевыми министерствами и ведомствами, развиваются межпарламентские и межрегиональные связи. Мы добиваемся хороший результатов и в экономической сфере. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 14 процентов и превысил 18 миллиардов долларов. Растёт и объём накопленных японских инвестиций в российскую экономику. Японские партнеры работают в самых разных отраслях производства и сельском хозяйстве. Около 100 проектов реализуются в рамках предложенного премьер-министром Абэ Плана сотрудничества по восьми направлениям, а также российского перечня приоритетных инвестиционных проектов", - отметил Путин.

Говоря о сотрудничестве в сфере науки и образования, Владимир Путин упомянул о том, что учёные двух стран сообща работают в рамках более чем 100 проектов - это исследования в области физики плазмы, мирного атома, экологии, сейсмологии, освоения космического пространства.

"В ходе переговоров обсудили вопросы, касающиеся мирного договора. Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран. В этом контексте рассмотрели ход реализации договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Удовлетворены состоянием диалога по пяти утверждённым ранее направлениям – аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов", - сказал Владимир Путин.

Синдзо Абэ, в свою очередь, поздравил Путина с победой на президентских выборах.

"Я вспоминаю, что в ходе нашей предыдущей встречи в Дананге господин президент выразил надежду, что результаты японских всеобщих выборов позволят нам реализовать все наши планы. Действительно, теперь я готов спокойно и энергично продвинуть наше сотрудничество. В Нагато мы выразили нашу искреннюю решимость урегулировать проблему мирного договора. С тех пор начались новые отношения двух стран. У нас уже продвигаются конкретные работы по совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и по гуманитарным мерам для бывших жителей островов. Рассчитываю на дальнейший толчок к таким усилиям, в том числе пользуясь этой встречей с вами", - отметил японский премьер-министр.