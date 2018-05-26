Украина не пустила российских журналистов на финал Лиги чемпионов

Украинские пограничники не пустили на территорию страны двух российских журналистов, которые приехали на финал Лиги чемпионов по футболу, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Они прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пустили из-за посещения Крыма, и он получил запрет на въезд в страну сроком на 3 года.

Другой журналист целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе погранконтроля была установлена его принадлежность к телеканалу "Россия". В связи с "неподтверждением цели прибытия" на Украину журналиста вернули в обратном направлении.

Сообщается, что украинские пограничники оформили 18 тысяч иностранцев, которые приехали на финальный матч, который состоится в Киеве вечером 26 мая.

Как сообщало Накануне.RU, в Киеве избили жестоко избили фанатов "Ливерпуля". Британская Daily Mirror обвинила русских.