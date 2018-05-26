Владимир Путин в Кремле провел первое совещание с новым составом Правительства РФ

26 мая президент России Владимир Путин провел первое совещание с новым составом Правительства РФ, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин поздравил членов кабмина с назначением на высокие государственные должности.

"Вы вошли в состав Правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее - без всякого преувеличения. Уверен, что вы в полной мере осознаете и масштаб, и содержание этих прорывных задач, что каждый из вас, команды министерств, которые формируются, и которые вы возглавляете, Правительство в целом будет работать динамично, четко, слаженно, с предельной отдачей", - сказал президент России.

Владимир Путин также отметил, что Правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с майским указом о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года.

"Эти цели, задачи, их показатели конкретные, вы это сами видели, требуют такой же ясной и понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения. Это большой, фундаментальный массив работы, которую надо завершить до 1 октября текущего года. Мы с Дмитрием Анатольевичем об этом уже неоднократно говорили в последнее время. Подчеркну - от этого этапа напрямую будет зависеть, насколько успешно и результативно мы будем двигаться дальше. Поэтому не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки", - отметил Путин.

Российский лидер также отметил, что "именно здесь должен находиться мотор, двигатель обновления и перемен во всех сферах нашей жизни, и его ритм, энергию вашей работы должна чувствовать вся страна".