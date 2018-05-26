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25.05.2018
политика  |  комментариев: 3
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Вот и поговорили! Телеведущий Владимир Соловьев послал челябинскую активистку "Стоп-ГОКа" на три буквы
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Владимир Соловьев (2015) | Фото: Накануне.RU

На творческий вечер телеведущего Владимира Соловьева в московский МХАТ им. А. М. Горького приехала челябинская активистка движения "Стоп-ГОК" Мария Берсенёва и обвинила выступающего во лжи. В ответ активистка услышала порцию обвинений в ангажированности экологического движения, связях с Западом, а также услышала совет идти с претензиями на три буквы.
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Соловьев имел в виду слово "суд", куда и посоветовал Берсенёвой и другим экологам обращаться, тем более что в этот момент в зале присутствовал, по его словам, личный адвокат журналиста, передает корреспондент Накануне.RU.

Конфликт между представителями челябинского "Стоп-ГОКа" и Владимиром Соловьевым имеет давнюю предысторию и, в общем-то, конечно, не стоил бы специального упоминания, если бы не безуспешная попытка Берсенёвой "сыграть" на поле телеведущего. Кстати, в комментариях в соцсетях Берсенёвой прямо многие советовали в следующий раз готовиться лучше, а то в ответ на критику "вы лжете" активистка была вынуждена выслушать со сцены от Соловьева целую гневную тираду-отповедь, в которой досталось не только "Стоп-ГОКу" и его лидерам, но даже и российскому отделению "Гринписа".

Соловьев указал на вред от деятельности многих российских экологических организаций, которые спонсируются западными фондами и которые, по его словам, помешали за последние десятилетия запустить в России десятки современных производств на сумму почти 2 трлн рублей. В агрессивной манере Соловьев со сцены потребовал объяснить Берсенёву, почему она и "Стоп-ГОК" выступают против еще не построенного объекта – Томинского горно-обогатительного комбината – и не трогают реальных загрязнителей воздуха в Челябинске, крупные металлургические компании? Напоследок телеведущий попросту, кажется, "размазал" челябинку, а заодно всех экологических активистов, припомнив прошлогодний фейковый выброс в СМИ по поводу рутения.

Крыть действительно было нечем, не секрет, что для многих экологическая тематика и все что с ней связано давно превратилась в кормушку. "Идите на три буквы. В суд!", - посоветовал Соловьев Берсенёвой и заявил, что её выступление неинтересно присутствовавшим в зале.

Как ранее сообщало Накануне.RU, челябинские активисты "Стоп-ГОКа" критиковали Владимира Соловьева за его позицию.

Другие новости по темам: Стоп-ГОК, Владимир Соловьев, Мария Берсенёва, Москва, конфликт, МХАТ им. А. М. Горького, Томинский горно-обогатительный комбинат, критика
26.05.2018 17:40 Мск | Москва | Денис Лузин
19:40 Екб


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Вот и поговорили! Телеведущий Владимир Соловьев послал челябинскую активистку "Стоп-ГОКа" на три буквы
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