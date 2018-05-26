Вот и поговорили! Телеведущий Владимир Соловьев послал челябинскую активистку "Стоп-ГОКа" на три буквы

На творческий вечер телеведущего Владимира Соловьева в московский МХАТ им. А. М. Горького приехала челябинская активистка движения "Стоп-ГОК" Мария Берсенёва и обвинила выступающего во лжи. В ответ активистка услышала порцию обвинений в ангажированности экологического движения, связях с Западом, а также услышала совет идти с претензиями на три буквы.

Соловьев имел в виду слово "суд", куда и посоветовал Берсенёвой и другим экологам обращаться, тем более что в этот момент в зале присутствовал, по его словам, личный адвокат журналиста, передает корреспондент Накануне.RU.

Конфликт между представителями челябинского "Стоп-ГОКа" и Владимиром Соловьевым имеет давнюю предысторию и, в общем-то, конечно, не стоил бы специального упоминания, если бы не безуспешная попытка Берсенёвой "сыграть" на поле телеведущего. Кстати, в комментариях в соцсетях Берсенёвой прямо многие советовали в следующий раз готовиться лучше, а то в ответ на критику "вы лжете" активистка была вынуждена выслушать со сцены от Соловьева целую гневную тираду-отповедь, в которой досталось не только "Стоп-ГОКу" и его лидерам, но даже и российскому отделению "Гринписа".

Соловьев указал на вред от деятельности многих российских экологических организаций, которые спонсируются западными фондами и которые, по его словам, помешали за последние десятилетия запустить в России десятки современных производств на сумму почти 2 трлн рублей. В агрессивной манере Соловьев со сцены потребовал объяснить Берсенёву, почему она и "Стоп-ГОК" выступают против еще не построенного объекта – Томинского горно-обогатительного комбината – и не трогают реальных загрязнителей воздуха в Челябинске, крупные металлургические компании? Напоследок телеведущий попросту, кажется, "размазал" челябинку, а заодно всех экологических активистов, припомнив прошлогодний фейковый выброс в СМИ по поводу рутения.

Крыть действительно было нечем, не секрет, что для многих экологическая тематика и все что с ней связано давно превратилась в кормушку. "Идите на три буквы. В суд!", - посоветовал Соловьев Берсенёвой и заявил, что её выступление неинтересно присутствовавшим в зале.

Как ранее сообщало Накануне.RU, челябинские активисты "Стоп-ГОКа" критиковали Владимира Соловьева за его позицию.