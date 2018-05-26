Обсудили отмененный саммит. Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились второй раз за месяц

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 26 мая провели встречу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, об этом на своей официальной страничке в Facebook сообщила администрация южнокорейского президента.

"Два лидера провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР - США. В соответствии с договоренностями сторон, Мун Чжэ Ин объявит о результатах сегодняшней встречи утром 27 мая", - говорится в сообщении.

Сегодняшняя встреча двух лидеров стала уже вторыми переговорами с апреля этого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, обещавшая стать одним из важнейших событий года, сорвалась.