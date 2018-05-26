"Водку не пью, вот и накрыло". Изуродовавший в Третьяковке картину Репина вандал объяснил свой поступок

Мужчина, который изуродовал картину в Третьяковской галерее, объяснил мотивы своего поступка, пишет РБК.

Читайте также: В Третьяковской галерее мужчина повредил одну из самых великих картин художника Репина

Со слов вандала, он пришел в галерею около 20.00 - хотел посмотреть именно на картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", но зачем то решил зайти в буфет и выпить спиртного.

"Уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло", - признался он полицейским.

Мужчина осознал всю тяжесть совершенного поступка и готов понести заслуженное наказание.



Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 25 мая перед закрытием музея во время обхода смотрителями в зал Репина прорвался мужчина, схватил металлическую стойку и ударил по стеклу, которым была защищена картина. В результате, полотно получило серьезные повреждения - холст порван в трех местах, однако изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали.