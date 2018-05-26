"Футбол всегда from my heart!" Мутко намерен окончательно попрощаться с Российским футбольным союзом

Российский вице-премьер Виталий Мутко решил навсегда попрощаться с Российским футбольным союзом, пишет РИА "Новости".

По словам Мутко, это может произойти через три или четыре месяца.

Мутко был назначен на должность вице-премьера правительства по строительству и региональной политике. По его словам, руководство страны предложило очень серьезный вызов.

"Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни, социалкой, люди хотят жить комфортно. Месяца через три-четыре вы меня не увидите. Но мы будем думать, футбол всегда from my heart. Я буду всегда с вами и буду смотреть боковым взглядом, что происходит в российском футболе", - сказал Мутко.