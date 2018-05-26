На Южном Урале бизнесмен за 15 лет незаконно вырубил леса на 23 миллиона рублей

В Кыштыме 46-летний бизнесмен на протяжении 15 лет незаконно вырубал лес.

Оказалось, что с 2001 по 2016 годы он вырубил 7 Га леса возле городского кладбища, причиненный ущерб составил 23 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на объекты недвижимости, земельные участки, автотранспорт, принадлежащие подозреваемому.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.