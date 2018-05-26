Задержанный начальник МЧС по Кемеровской области написал рапорт об увольнении

Начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", подал рапорт об увольнении, об этом сообщил представитель прокуратуры на заседании в Центральном районом суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения, передает РИА "Новости".

Ранее Мамонтову предъявили обвинение по делу о "Зимней вишне", также обвинение предъявлено и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву - по статьям "халатность" и "растрата".

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".