Житель ХМАО осужден за сокрытие информации о планах вступления в ряды ИГ*

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими выявили факт несообщения в правоохранительные органы сведений о намерении жителя региона выехать в Сирию для участия в боевых действия на стороне группировки ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России - прим. ред.).

В январе этого года возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийска Исраилова Мирзали Исманкуловича, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

В ходе следствия было установлено, что Исраилов, обладая достоверными сведениями о том, что один из его знакомых намеревается выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков, не сообщил о данном факте в правоохранительные органы.

Судом Исраилов приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 27 тыс. рублей.