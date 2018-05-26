В Тюмени бдительная гражданка помогла полицейским задержать наркодилера

В Тюмени сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотических веществ.

В отдел полиции позвонила жительница одного из домов по улице Свердлова и сообщила, что в ее подъезде находится подозрительный мужчина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

Приехавшие полицейские задержали 23-летнего безработного мужчину - при себе у него нашли полимерный сверток, предположительно, с наркотическим веществом.

В результате проведенных исследований специалисты установили, что изъятым веществом оказался спайс около 2 граммов. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.