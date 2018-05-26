Синод УПЦ обратился к верующим об опасности автокефалии

Священный Синод УПЦ обратился к верующим по поводу возможного предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви на Украине патриархом Константинопольским Варфоломеем. Текст обращения опубликован на сайте УПЦ, в котором отмечается, что появление другой параллельной юрисдикции на Украине усугубит ситуацию в государстве.

"Среди Поместных Церквей общим является мнение о необходимости возврата схизматических (раскольнических, - прим.) церковных групп в лоно канонической Церкви. Путь к восстановлению церковного единства и к возможному автокефальному статусу не должен пролегать через легализацию раскола", - подчеркивается в обращении.

Синод УПЦ отмечает, что нарушение принципа соборности, единоличные решения и вмешательство политических властей только приведут к новым расколам. Поэтому предстоятели и соборы поместных церквей выражают настороженное и негативное отношение к вмешательству Варфоломея в церковную ситуацию на Украине и создание там параллельной церковной юрисдикции.

Также Синод призвал митрополита Александра (Драбинко), активно агитирующего в поддержку автокефалии и инициатив Петра Порошенко, "своим неприличным поведением и жизнью не порочить высокий сан епископа, который он носит, а также в дальнейшем воздержаться от любых публичных выступлений и высказываний, что вызывают возмущение среди епископата, клириков и мирян УПЦ". В случае игнорирования Синод предупредил, что примет другое решение дисциплинарно-канонического характера.

Как сообщало Накануне.RU, о настрое Варфоломея единолично создать свой экзархат на Украине недавно заявлял протоиерей Всеволод Чаплин.