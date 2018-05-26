В Третьяковской галерее мужчина повредил одну из самых великих картин художника Репина

В Москве в Третьяковской галерее злоумышленник повредил великую картину художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу галереи.

Вечером 25 мая перед закрытием музея во время обхода смотрителями в зал Репина прорвался мужчина, схватил металлическую стойку и ударил по стеклу, которым была защищена картина. В результате, полотно получило серьезные повреждения - холст порван в трех местах, однако изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали.

"По подозрению в повреждении картины в Государственной Третьяковской галерее полицейские задержали мужчину. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело", - сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.