Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты России в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты страны в 2024 году. По его словам, он намерен и в будущем придерживаться нормы Конституции России, запрещающей одному лицу занимать должность главы государства более двух сроков подряд.
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Таким образом он ответил на соответствующий вопрос в ходе встречи с руководителями мировых информагентств, организованной ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.
"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. Я намерен придерживаться этого правила в будущем", - отметил Путин.