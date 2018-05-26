Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты России в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты страны в 2024 году. По его словам, он намерен и в будущем придерживаться нормы Конституции России, запрещающей одному лицу занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Читайте также: Памфилова обсудит с администрацией президента вопрос о едином дне голосования Рада "признала" нелегитимными выборы президента России в Крыму и Севастополе Таким образом он ответил на соответствующий вопрос в ходе встречи с руководителями мировых информагентств, организованной ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. "Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. Я намерен придерживаться этого правила в будущем", - отметил Путин.

26.05.2018 10:42 Мск | Михаил Белокрылов

12:42 Екб





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Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты России в 2024 году