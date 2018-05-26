Самый страшный кошмар НАТО находится в России

Западные СМИ и заокеанские аналитики назвали Калининградскую область самым страшным кошмаром США.

По их мнению, "вооруженный до зубов" полуэксклав России пугает страны НАТО своим географическим положением.

Издание The National Interest пишет: "Подразделения, дислоцированные в Калининграде, имеют очень сильный упреждающий ударный потенциал не только против соседей (Польши и Литвы), но и любого другого члена НАТО", - цитирует издание "Известия".

Больше всего члены НАТО боятся ракетных комплексов "Искандер-М", а также кораблей ВМФ России. Издание также отмечает, что у альянса нет возможностей противостоять им.

В Минобороны РФ считают, что другие страны смогут создать аналог данного комплекса не ранее 2025 года.