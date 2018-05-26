На Алтае новое подразделение РХБ защиты вооружили тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек"

Новое подразделение радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа, которое формируется на территории Алтайского края, получило на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Передача трех пусковых установок, поступивших по гособоронзаказу, состоялась в торжественной обстановке 26 мая.

Экипажи, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что вновь сформированное подразделение РХБ защиты приступит к выполнению задач по предназначению в составе 41-й общевойсковой армии с 1 июня.

ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.