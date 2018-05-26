В Киеве избили английских фанатов - британские СМИ обвинили русских

В избиении английских фанатов "Ливерпуля" обвинили русских, пишет РИА "Новости".

С обвинениями выступила Daily Mirror - в социальных сетях появились сообщения, что на фанатов напали именно русские футбольные хулиганы.

После этого на сайте издания редакторы исправили формулировку, написав, что на англичан напали фанаты ураинского клуба ЦСКА, однако другие СМИ уже подхватили "утку" и распространили ее.

Испанский интернет-портал Mаrca выложил видео под заголовком "Группа русских футбольных ультрас атакует болельщиков "Ливерпуля" в Киеве".

Как ранее сообщало Накануне.RU, поздно вечером в минувший четверг группа из 20 неизвестных в масках с черепами ворвалась в ресторан Rooster, где были фанаты футбольного клуба "Ливерпуль". Они без каких-либо переговоров начали избивать иностранцев, швырять в них стулья и столы. В результате избиения у англичан серьезные травмы, порезы и раны в области головы и шеи.

Напомним, вечером 26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, где встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".