В Тюмени мужчина после драки в кафе схватился за нож и ранил обидчика

В Тюмени мужчина ранил ножом своего обидчика, с которым подрался в кафе на улице Республики.

Ранее судимый неработающий местный житель отдыхал в заведении в компании других мужчин - в какой то момент возникла драка, злоумышленник отправился домой за ножом.

Придя обратно в кафе, он нанес одному из мужчин несколько ножевых ранений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по городу.

"Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы", - добавили в полиции.