Начальнику кемеровского МЧС предъявили обвинение в халатности и растрате в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя Вишня"

Главе кемеровского МЧС Александру Мамонтову предъявили обвинения по делу о "Зимней вишне", также обвинение предъявлено и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву - по статьям "халатность" и "растрата", сообщили Накануне.RU в СКР.

Следствие ходатайствует о заключении их под стражу.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

"При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ "Зимняя вишня" согласно действующему законодательству должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву", - отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В начале апреля сообщалось об обысках в доме у Мамонтова. СМИ писали, что всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшихся ему по наследству от отца-бизнесмена. Телеграм-канал Mash публиковал фотографии трехэтажного особняка, обладание которым приписывают главе МЧС Кемеровской области. Также утверждается, что он и члены его семьи владеют внушительной дачей и шестью квартирами в столице Кузбасса.