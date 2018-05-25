Украинский президент Петр Порошенко заявил, что не будет ограничивать марши содомитов, так как это является одной из задач Украины в рамках евроинтеграции. Такой ответ он дал на электронную петицию о защите традиционных семейных ценностей и института семьи и недопущении пропаганды половых извращений, которая набрала необходимые 25 тыс. подписей. Его ответ опубликован на портале электронных петиций.

"Наша общая задача - построить толерантное, демократическое и европейское общество на Украине", - отметил Порошенко.

По его мнению, обязанностью каждого человека является не посягать на права и свободы других людей. А ограничение прав содомитов на марши он считает неконституционным.

После переворота 2014 года содомские шествия на Украине стали продвигаться в рамках обязательств по евроинтеграции. В июне прошлого года посол Великобритании на Украине Джудит Гофф приняла в нем участие и очень похвалила власти.

Отметим, что в христианстве, исламе и иудаизме содомский грех является смертным.