Глава СКР встретился с потерпевшими по делу о ДТП в ХМАО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прибыл сегодня в город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) для встречи с родителями детей, пострадавших и погибших в ДТП с участием автобуса спортшколы "Сибиряк". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, инцидент произошёл 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка.

Во время сегодняшней встречи с родителями погибших и пострадавших детей Бастрыкин рассказал о проведённой работе в рамках данного дела, об установленных новых обстоятельствах и назначении ряда экспертиз, включая дополнительную автотехническую, сложную комплексную медико-криминалистическую экспретизу и другие. Кроме того, расширен круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности в рамках данного дела. Продолжается проверка деятельности должностных лиц местной администрации, действиям которых также будет дана правовая оценка.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.