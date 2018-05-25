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политика  |  комментариев: 2
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
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Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
25.05.2018 20:38 Мск (22:38 Екб)
политика | В России | За рубежом
Российское посольство потребовало от Лондона извинений из-за "дела Скрипалей"
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посольство РФ в Лондоне, посольство России (2018) | Фото: foreignpolicy.com

Лондон должен принести извинения за необоснованные обвинения в связи с инцидентом в Солсбери, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Как сообщает "РИА Новости", пресс-секретарь дипломатического ведомства напомнил, что прошло почти три месяца с тех пор, как власти Королевства выдвинули "ни на чём не основанные" серьёзные обвинения против российской стороны, однако не предъявили никаких доказательств.

1 мая советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что у следствия нет подозреваемых.

"Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран", — отметил собеседник агентства.

Пресс-секретарь добавил, что Лондону следует ответить на все заданные Москвой вопросы, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, а также прекратить изоляцию пострадавших в Солсбери.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

На прошлой неделе, как сообщало Накануне.RU, бывший российский разведчик был выписан из больницы.

Юлия Скрипаль впервые после отравления появилась на экране телевизора в минувшую среду. В интервью она сообщила, что продолжает восстановление и в дальнейшем намерена вернуться в Россию.

Юлия Скрипаль(2018)|Фото: youtube.com/BBC

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25.05.2018 20:38 Мск | Лондон | информационная служба Накануне.RU
22:38 Екб


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Российское посольство потребовало от Лондона извинений из-за "дела Скрипалей"
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