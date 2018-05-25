Российское посольство потребовало от Лондона извинений из-за "дела Скрипалей"

Лондон должен принести извинения за необоснованные обвинения в связи с инцидентом в Солсбери, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Как сообщает "РИА Новости", пресс-секретарь дипломатического ведомства напомнил, что прошло почти три месяца с тех пор, как власти Королевства выдвинули "ни на чём не основанные" серьёзные обвинения против российской стороны, однако не предъявили никаких доказательств.

1 мая советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что у следствия нет подозреваемых.

"Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран", — отметил собеседник агентства.

Пресс-секретарь добавил, что Лондону следует ответить на все заданные Москвой вопросы, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, а также прекратить изоляцию пострадавших в Солсбери.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

На прошлой неделе, как сообщало Накануне.RU, бывший российский разведчик был выписан из больницы.

Юлия Скрипаль впервые после отравления появилась на экране телевизора в минувшую среду. В интервью она сообщила, что продолжает восстановление и в дальнейшем намерена вернуться в Россию.