В ресторане канадской Миссиссоги произошёл взрыв

В ресторане канадского города Миссиссога сегодня, 25 мая, прогремел взрыв.

По данным медицинской службы района Пил, пострадали 15 человек, ещё трое госпитализированы в травматологические центры с критическими травмами.

@Peel_Paramedics have transported 15 pts. from The Bombay Bhel restaurant in Mississauga. 3 pts. were taken to trauma centres with critical blast injuries. pic.twitter.com/Qhd9mX2wV7 — Peel Paramedics (@Peel_Paramedics) 25 мая 2018 г.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, два года назад в этом канадском городе произошёл более крупный инцидент в виде взрывов нескольких малоэтажных домов.

Миссиссога — один из самых крупных городов Канады, находящийся в провинции Онтарио, недалеко от другого мегаполиса — Торонто.