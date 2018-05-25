Премьер Нидерландов отверг российскую версию крушения MH17

в этот день
25.05.18
20:13
В Екб.22:13
Скандал вокруг "списка Тунгусова" назвали самым конфликтным сценарием на праймериз "ЕР"
Задержан глава МЧС по Кемеровской области
Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира
Главное
Путин пожаловался на "подрыв" мировой экономики

Тема дня
Испытание санкциями: власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"? Бизнес-сообщество после принятия закона о контрсанкциях не на шутку напугано, ведь за исполнение зарубежных санкций на территории РФ собираются лишать свободы. Закон будет касаться российских и действующих на нашей территории компаний, которые заключают сделки с иностранными фирмами.
25.05.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Игорь Пыхалов: Офицер КГБ Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 115



Новости
25.05.2018 19:10 Мск (21:10 Екб)
политика | В России | За рубежом
Премьер Нидерландов отверг российскую версию крушения MH17
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Марк Рютте (2018) | Фото: w-n.com.ua

Российская версия крушения малайзийского "Боинга МН17" на Донбассе в 2014 году несостоятельна, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним, в Международной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолёт, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил РФ, дислоцирующейся в районе Курска. Глава нидерландского МИД Стеф Блок, комментируя эти выводы, заявил, что они "указывают точно на причастность России" к крушению МН17. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в очередной раз опроверг причастность российской стороны к трагедии. А, говоря о версиях следствия, напомнил, что Москва не допущена к расследованию инцидента, поэтому у неё нет оснований доверять выводам следователей.

малазийский лайнер, крушение, донецк(2014)|Фото:Русская весна

По мнению Рютте, как передаёт ТАСС, представленные комиссией данные "являются неопровержимым подтверждением" несостоятельности российской версии крушения самолёта.

Он также напомнил о принятом Австралией и Нидерландами решении привлечь Москву к ответственности за причастность к инциденту.

"Ответственность государства наступает тогда, когда государство не соблюдает положения международного права, — сказал премьер. — И это явно имеет место в данном случае.

Другие новости по темам: Боинг, МН17, Донбасс, Нидерланды, Марк Рютте
25.05.2018 19:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:10 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.05.2018 18:04 Мск
Макрон поддержал Россию в споре о расследовании падения МН17

Ранее 25.05.2018 17:40 Мск
МИД Нидерландов прокомментировал выводы следствия по MH17

Ранее 25.05.2018 13:11 Мск
Британия предложила международным следователям помощь в расследовании крушения "Боинга" под Донецком

Ранее 25.05.2018 12:33 Мск
В Минобороны объяснили, почему Нидерланды замалчивают данные по MH17

Ранее 25.05.2018 06:00 Мск
Путин назвал условие признания Москвой выводов расследования по MH17

Ранее 25.05.2018 00:58 Мск
Макрон предложил Путину новый подход к многосторонним отношениям

Ранее 24.05.2018 03:17 Мск
Макрон едет на ПМЭФ, чтобы "привести Россию в Европу"

Ранее 09.10.2017 07:43 Мск
СМИ: Макрон по приглашению Путина посетит ПМЭФ








Добавить комментарий:

Премьер Нидерландов отверг российскую версию крушения MH17
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+