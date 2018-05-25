Премьер Нидерландов отверг российскую версию крушения MH17

Российская версия крушения малайзийского "Боинга МН17" на Донбассе в 2014 году несостоятельна, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним, в Международной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолёт, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил РФ, дислоцирующейся в районе Курска. Глава нидерландского МИД Стеф Блок, комментируя эти выводы, заявил, что они "указывают точно на причастность России" к крушению МН17. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в очередной раз опроверг причастность российской стороны к трагедии. А, говоря о версиях следствия, напомнил, что Москва не допущена к расследованию инцидента, поэтому у неё нет оснований доверять выводам следователей.

По мнению Рютте, как передаёт ТАСС, представленные комиссией данные "являются неопровержимым подтверждением" несостоятельности российской версии крушения самолёта.

Он также напомнил о принятом Австралией и Нидерландами решении привлечь Москву к ответственности за причастность к инциденту.

"Ответственность государства наступает тогда, когда государство не соблюдает положения международного права, — сказал премьер. — И это явно имеет место в данном случае.