Путин на ПМЭФ рассказал, кто победит в ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России, победят организаторы, которые на должном уровне проведут мундиаль, передает корреспондент Накануне.RU

"Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу", - сказал он, отвечая на заключительный вопрос в рамках пленарного заседания ПМЭФ.

"Что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший. Мне бы хотелось, чтобы это было действительно праздником для всех, кто любит спорт, для футболистов, наших гостей. Сделаем все для того, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки чувствовали себя в России, как дома", - заключил глава государства.