Макрон поддержал Россию в споре о расследовании падения МН17

Необходимо, чтобы Россия могла сотрудничать с нидерландским правосудием в расследовании по сбитому на Донбассе малайзийскому "Боингу МН17". Об этом на пленарном заседании Петербургского экономического форума заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о малазийском "Боинге", сбитом над Донбассом, задал модератор пленарного заседания главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

"Необходимо сотрудничество с нидерландским правосудием, чтобы было понятно что сделано и как сделано", - сказал Макрон.

Президент России Владимир Путин в очередной раз опроверг причастность российской стороны к трагедии. А, говоря о версиях следствия, напомнил, что Россия не допущена к расследованию инцидента, поэтому у страны нет оснований доверять выводам следователей.

Напомним, в Международной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины,заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолёт, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил РФ, дислоцирующейся в районе Курска.