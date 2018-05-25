В Екатеринбурге представили приуроченный к ЧМ-2018 выставочный проект

Сегодня, 25 мая, в екатеринбургском музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" был представлен выставочный проект, приуроченный к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Первая часть выставки представлена фотографиями, отражающими развитие инфраструктуры и изменение внешнего облика уральской столицы в ходе подготовки к ЧМ-2018. Вторая рассказывает о волонтёрском движении, о тех людях, которые безвозмездно помогают в организации грандиозного мероприятия. Также в экспозицию вошли уникальные мячи с автографами футболистов и экипировка волонтёров с Кубка конфедераций FIFA 2017.

"Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 сильно изменил Екатеринбург, появились новые объекты инфраструктуры, и, конечно же, стадион, который безусловно является сильным мотивом для занятия спортом и популяризации здорового образа жизни в городе, — отметила волонтёр ЧМ-2018 Дарья Панкратова. — Об этом и есть наш фотопроект, о том, как ЧМ-2018 преобразил облик города к лучшему".

Выступавший на открытии проекта первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрий Бугров подчеркнул актуальность и ценность представленной экспозиции. В частности, он отметил, что посетители выставки смогут окунуться в атмосферу футбольного праздника, узнать интересные факты о его истории благодаря филателистическому разделу выставки, в котором представлены почтовые марки, открытки и конверты разных стран мира, посвященные мундиалю, а также — коллекции каслинского литья, посвящённой футболу.



Дмитрий Бугров

В свою очередь, замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Яков Петров заметил, что ЧМ-2018 — одно из крупнейших мероприятий в мире, которое "охватывает не только спортивную сферу".

"В целом чемпионат собирает аудиторию около четырёх миллиардов человек, — сказал он. — Естественно, города-организаторы, принимающие игры, меняются не только в части строительства спортивных объектов, меняется в целом и облик города, и мировоззрение жителей. И сегодня мы уже видим, какая колоссальная работа была проведена".

Кроме того, как передаёт региональный Департамент информационной политики, сегодня в волонтёрском центре на территории стадиона "Екатеринбург-Арена" начала работу эко-площадка, созданная в рамках реализации проекта Яны Меташевой Make It SHINE. На площадке можно зарядить мобильные телефоны благодаря использованию альтернативного источника энергии. Вторая локация появится 30 мая в первом учебном корпусе УрФУ. Обе площадки представляют собой зоны с тремя велотренажёрами, вращение педалей которых преобразовывает механическую энергию в электрическую и позволяет заряжать до 16 девайсов.

"Это абсолютно экологичный проект, — отметил директор центра "Волонтёры Урала" Александр Антимонов. — Поэтому Чемпионат — это не только матчи, это не только помощь волонтёров, это ещё и возможность для молодёжи нашей страны показать себя, развиваться и говорить, что молодёжь — это самые разносторонне развивающиеся люди. И я рад быть частью этого большого события".

Выставочный проект в "Доме Поклевских-Козелл" будет открыт для посетителей с 26 мая по 1 июля.