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политика  |  комментариев: 2
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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В Екатеринбурге представили приуроченный к ЧМ-2018 выставочный проект
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Екатеринбург, FIFA, ЧМ-2018, выставочный проект (2018) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 25 мая, в екатеринбургском музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" был представлен выставочный проект, приуроченный к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Первая часть выставки представлена фотографиями, отражающими развитие инфраструктуры и изменение внешнего облика уральской столицы в ходе подготовки к ЧМ-2018. Вторая рассказывает о волонтёрском движении, о тех людях, которые безвозмездно помогают в организации грандиозного мероприятия. Также в экспозицию вошли уникальные мячи с автографами футболистов и экипировка волонтёров с Кубка конфедераций FIFA 2017.

Екатеринбург, FIFA, ЧМ-2018, выставочный проект(2018)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 сильно изменил Екатеринбург, появились новые объекты инфраструктуры, и, конечно же, стадион, который безусловно является сильным мотивом для занятия спортом и популяризации здорового образа жизни в городе, — отметила волонтёр ЧМ-2018 Дарья Панкратова. — Об этом и есть наш фотопроект, о том, как ЧМ-2018 преобразил облик города к лучшему".

Екатеринбург, FIFA, ЧМ-2018, выставочный проект(2018)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Выступавший на открытии проекта первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрий Бугров подчеркнул актуальность и ценность представленной экспозиции. В частности, он отметил, что посетители выставки смогут окунуться в атмосферу футбольного праздника, узнать интересные факты о его истории благодаря филателистическому разделу выставки, в котором представлены почтовые марки, открытки и конверты разных стран мира, посвященные мундиалю, а также — коллекции каслинского литья, посвящённой футболу.

Екатеринбург, FIFA, ЧМ-2018, выставочный проект, Дмитрий Бугров(2018)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Дмитрий Бугров

В свою очередь, замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Яков Петров заметил, что ЧМ-2018 — одно из крупнейших мероприятий в мире, которое "охватывает не только спортивную сферу".

"В целом чемпионат собирает аудиторию около четырёх миллиардов человек, — сказал он. — Естественно, города-организаторы, принимающие игры, меняются не только в части строительства спортивных объектов, меняется в целом и облик города, и мировоззрение жителей. И сегодня мы уже видим, какая колоссальная работа была проведена".

Кроме того, как передаёт региональный Департамент информационной политики, сегодня в волонтёрском центре на территории стадиона "Екатеринбург-Арена" начала работу эко-площадка, созданная в рамках реализации проекта Яны Меташевой Make It SHINE. На площадке можно зарядить мобильные телефоны благодаря использованию альтернативного источника энергии. Вторая локация появится 30 мая в первом учебном корпусе УрФУ. Обе площадки представляют собой зоны с тремя велотренажёрами, вращение педалей которых преобразовывает механическую энергию в электрическую и позволяет заряжать до 16 девайсов.

"Это абсолютно экологичный проект, — отметил директор центра "Волонтёры Урала" Александр Антимонов. — Поэтому Чемпионат — это не только матчи, это не только помощь волонтёров, это ещё и возможность для молодёжи нашей страны показать себя, развиваться и говорить, что молодёжь — это самые разносторонне развивающиеся люди. И я рад быть частью этого большого события".

Выставочный проект в "Доме Поклевских-Козелл" будет открыт для посетителей с 26 мая по 1 июля.

Екатеринбург, FIFA, ЧМ-2018, выставочный проект(2018)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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25.05.2018 18:30 Мск | Екатеринбург | Георгий Малания
20:30 Екб


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В Екатеринбурге представили приуроченный к ЧМ-2018 выставочный проект
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