В Донбассе взорвался склад боеприпасов ВСУ

Вблизи села Правдовки (переименовано Киевом в Старую Николаевку), неподалеку от Константиновки, взорвался склад с боеприпасами ВСУ. Снаряды детонируют каждые 30-40 секунд, идет эвакуация местного немногочисленного населения. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Информацию подтвердил глава "Донецкой области" Павел Жебривский в Facebook.

По сообщениям жителей Константиновки, взрывы от детонирующих снарядов слышны в городе. Жители окрестных населенных пунктов сообщают, что в районе Правдовки виден большой столб черного дыма. Всего в селе проживают около 700 человек. Жертв и пострадавших, по словам местных властей, нет.

По версии украинской стороны, детонация вызвана обстрелом со стороны ДНР. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин выступил с опровержением.

"Преступная беспечность, коррупция и хищения в украинской армии продолжают приводить к новым неслучайным чрезвычайным происшествиям в зоне операции оккупационных сил, из-за чего страдает прежде всего мирное население. Тому пример сегодняшнее возгорание или умышленный поджог складов ракетно-артиллерийского вооружения на окраине села Правдовка (Старая Николаевка), который украинская сторона пытается выдать за обстрел с нашей стороны", - сказал он.

По его словам, в результате пожара на складах уничтожено несколько вагонов снарядов, ракет к РСЗО и зенитным комплексам. Радиус разлета реактивных снарядов при детонации составил до трех километров.

Напомним, в прошлом году на Украине произошли два громких ЧП на военных складах с мощнейшей детонацией боеприпасов - в Харьковской и Винницкой областях. После этого появились шокирующие данные об охране военных складов.