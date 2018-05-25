Путин рассказал о подготовке встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке встречи с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то, что лидеры "готовы вести диалог", дата встречи еще не назначена, передает корреспондент Накануне.RU.

По слова Путина, российская сторона не удовлетворена уровнем и характером российско-американских отношений.

"Мы готовы к диалогу. Трамп предложил провести отдельную встречу, но пока не складывается", - сказал глава России на пленарной сессии ПМЭФ.

Путин отметил, что Трамп высказал озабоченность по поводу новой гонки вооружений, российский лидер разделяет эту тревогу.

"Вопросы по северокорейской проблеме и иранской нас не сближают, но это повод, чтобы обсуждать их", - сказал Путин.

Как сообщало Накануне.RU, Трамп ранее заявил о желании обсудить с Путиным гонку вооружений.