Абэ призвал Россию расширить возможности сотрудничества в сфере СПГ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Россию расширить возможности двустороннего сотрудничества в сфере СПГ. Об этом он упомянул в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2018, передает корреспондент Накануне.RU.

В этой связи он выразил надежду на то, что "острова, которые некогда были причиной противостояния, превратятся в символ сотрудничества между странами, а Японское море станет огромным "логистическим хайвеем" для транспортировки таких важных современных грузов, как СПГ.

Он напомнил, что Япония является одним из крупнейших в мире импортеров СПГ. "Наша страна обладает колоссальным опытом в разработке рынков и формировании ценовых механизмов. В этой сфере вполне возможно строить отношения, которые были бы выгодны и для Японии, и для России. Российский СПГ из Северо-ледовитого океана, благодаря совместной работе с Японией, сможет стать огромным стабилизирующим фактором для мирового рынка, и эта ось стратегического противостояния в период Холодной войны превратится в акваторию мира и процветания", - прокомментировал Абэ.

Такое двустороннее сотрудничество может привести к тому, что рост российской экономики перейдет на турборежим, убежден премьер-министр Японии. "Это будет выгодно всем соседним странам и станет огромным вкладом в мировую экономику", - сказал он.