Путин: Выход США из иранской ядерной сделки контрпродуктивен

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2018 озвучил позицию по выходу США из иранской ядерной сделки, передаёт корреспондент Накануне.RU.



"Иранская ядерная сделка закреплена в соответствующем решении ООН. Это многосторонний международно-правовой документ… Односторонние действия ведут в тупик и являются всегда котрпродуктивными. Поэтому нам нужно, всем участникам этого процесса, откровенно друг с другом говорить и находить решения", - сказал он.



Как подчеркнул Путин, если каждые четыре года, с учетом смены главы государства, документы будут пересматриваться, то горизонт планирования в таком режиме работы будет нулевой, что "создаст остановку нервозности и недоверия".



По словам российского лидера, в ходе его недавней встречи с директором МАГАТЭ было подтверждено, что Иран "полностью выполняет взятые обязательства".



Президент РФ также отметил, что действия США в отношении Ирана не скажутся на "самочувствии" России. "Мы вообще нефть не покупаем, мы сами ее производим и продаем", - отметил Путин, отвечая на вопрос модератора.



Также глава государства заявил, что Россия поддерживала санкции в отношении Ирана, принятые ООН, и "не поддерживала ничего, что навязывается в одностороннем порядке".