"Нельзя тратить на это деньги налогоплательщиков!" Макрон отказался помогать санкционным французским компаниям

На сессии ПМЭФ президента Франции Эммануэля Макрона спросили о мерах поддержки крупнейших компании государства в том случае, если они попадут под санкции против Ирана. Макрон категорически отказался тратить на бизнес деньги налогоплательщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

В Иране работают французские Total и Airbus. Модератор пленарки Джон Миклетвейт спросил Макрона, могут ли они рассчитывать на помощь государства в том случае, если попадут под санкции США против Ирана.

"Могу ли я защищать компании, используя деньги налогоплательщиков? Нет, нельзя так использовать деньги. Компании сами должны сделать индивидуальный выбор. Я не президент ни Total, ни Airbus", - заявил в ответ Макрон, добавив, что бизнес сам должен оценивать свои риски.

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