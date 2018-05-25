МИД Нидерландов прокомментировал выводы следствия по MH17

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок прокомментировал выводы объединённой следственной группы по сбитому на Донбассе малайзийскому "Боингу МН17".

Напомним, в Cовместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолёт, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил РФ, дислоцирующейся в районе Курска.

По словам Блока, передаваемым РБК, эти данные "указывают точно на причастность России". Такой комментарий нидерландский дипломат дал, когда шёл на экстренное заседание правительства по поводу выводов следствия.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва признает итоги расследования по малазийскому "Боингу", только если сама будет принимать в нём полноценное участие.