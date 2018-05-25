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Испытание санкциями: власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"? Бизнес-сообщество после принятия закона о контрсанкциях не на шутку напугано, ведь за исполнение зарубежных санкций на территории РФ собираются лишать свободы. Закон будет касаться российских и действующих на нашей территории компаний, которые заключают сделки с иностранными фирмами.
25.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
25.05.2018 16:49 Мск (18:49 Екб)
экономика | В России
Лагард на ПМЭФ восхитилась российской экономической политикой
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ПМЭФ, Кристин Лагард (2018) | Фото: forumspb.com

Россия реализовала один из самых потрясающих планов в области макроэкономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Такое мнение она высказала на пленарном заседании Петербургского экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Есть специальный стабилизационный фонд на черный день, плавающий курс рубля, инфляционное таргетирование и санация банковской системы. Благодаря этому России удалось добиться низкого уровня задолженности, низкого уровня безработицы", - сказала глава МВФ.

ПМЭФ, Кристин Лагард(2018)|Фото: forumspb.com

Она отметила, что России нужно добиться повышения производительности, диверсификации производства, увеличить инвестиции в здравоохранение и образование и интегрироваться в мировую экономику.

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25.05.2018 16:49 Мск | Алёна Ласкутова
18:49 Екб


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Лагард на ПМЭФ восхитилась российской экономической политикой
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