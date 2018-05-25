Лагард на ПМЭФ восхитилась российской экономической политикой

Россия реализовала один из самых потрясающих планов в области макроэкономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Такое мнение она высказала на пленарном заседании Петербургского экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Есть специальный стабилизационный фонд на черный день, плавающий курс рубля, инфляционное таргетирование и санация банковской системы. Благодаря этому России удалось добиться низкого уровня задолженности, низкого уровня безработицы", - сказала глава МВФ.
Она отметила, что России нужно добиться повышения производительности, диверсификации производства, увеличить инвестиции в здравоохранение и образование и интегрироваться в мировую экономику.