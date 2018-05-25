Лагард на ПМЭФ восхитилась российской экономической политикой

Россия реализовала один из самых потрясающих планов в области макроэкономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Такое мнение она высказала на пленарном заседании Петербургского экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть специальный стабилизационный фонд на черный день, плавающий курс рубля, инфляционное таргетирование и санация банковской системы. Благодаря этому России удалось добиться низкого уровня задолженности, низкого уровня безработицы", - сказала глава МВФ.

Она отметила, что России нужно добиться повышения производительности, диверсификации производства, увеличить инвестиции в здравоохранение и образование и интегрироваться в мировую экономику.