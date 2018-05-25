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25.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
25.05.2018 16:42 Мск (18:42 Екб)
политика | В России
Абэ призвал Путина проявить "максимальную смелость" в укреплении сотрудничества между странами
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ПМЭФ, Синдзо Абэ (2018) | Фото: forumspb.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина проявить максимальную смелость в укреплении сотрудничества между странами. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2018, передает корреспондент Накануне.RU
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"Больше 100 лет прошло с революции, 70 лет с лишним минуло после войны, после возникновения новой России прошла четверть столетия. Похоже, что сейчас, после непростого исторического периода российская молодежь, наконец, начинает жить, строя планы на достаточно далекое будущее", - сказал Абэ.

Он подчеркнул, что это "движение вперед" сможет значительно активизироваться, если Россия сделает Японию своим партнером.

ПМЭФ, Синдзо Абэ(2018)|Фото: forumspb.com

Премьер-министр Японии подчеркнул, что вместе с Владимиром Путиным они завтра проведут обстоятельное обсуждение вопросов уже в Москве. Это будет 21-я встреча с главой российского государства, уточнил он.

"Сейчас мы находимся на поворотном пункте истории и та дорога, по которой нам нужно идти, те усилия, которые нам нужно прилагать, очевидны. Нам надо работать для будущих поколений наших стран, чтобы наши народы могли углубить отношения сотрудничества, подписать заключительный договор и построить продолжительный и устойчивый мир и стабильность между нашими странами", - заявил Абэ.

"Нам с президентом нужно проявить максимальную смелость и преодолеть все трудности", - заключил премьер-министр Японии.

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25.05.2018 16:42 Мск | Вероника Килина
18:42 Екб


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Абэ призвал Путина проявить "максимальную смелость" в укреплении сотрудничества между странами
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