Абэ призвал Путина проявить "максимальную смелость" в укреплении сотрудничества между странами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина проявить максимальную смелость в укреплении сотрудничества между странами. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2018, передает корреспондент Накануне.RU

"Больше 100 лет прошло с революции, 70 лет с лишним минуло после войны, после возникновения новой России прошла четверть столетия. Похоже, что сейчас, после непростого исторического периода российская молодежь, наконец, начинает жить, строя планы на достаточно далекое будущее", - сказал Абэ.

Он подчеркнул, что это "движение вперед" сможет значительно активизироваться, если Россия сделает Японию своим партнером.

Премьер-министр Японии подчеркнул, что вместе с Владимиром Путиным они завтра проведут обстоятельное обсуждение вопросов уже в Москве. Это будет 21-я встреча с главой российского государства, уточнил он.

"Сейчас мы находимся на поворотном пункте истории и та дорога, по которой нам нужно идти, те усилия, которые нам нужно прилагать, очевидны. Нам надо работать для будущих поколений наших стран, чтобы наши народы могли углубить отношения сотрудничества, подписать заключительный договор и построить продолжительный и устойчивый мир и стабильность между нашими странами", - заявил Абэ.

"Нам с президентом нужно проявить максимальную смелость и преодолеть все трудности", - заключил премьер-министр Японии.