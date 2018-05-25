Макрон выступил за сохранение России в Совете Европы

Появившаяся тенденция к фрагментации мира мешает сотрудничеству и становится инструментом страха. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент Накануне.RU.

Примером фрагментации он назвал Brexit, случившийся в Великобритании. Такие события, считает Макрон, ведут к "отсутствию эффективности развития".

"Фрагментацией пользуются, чтобы играть на страхах людей и вызывать еще большую подозрительность и недоверие. Любая фрагментация будет инструментом страха", - сказал Макрон.

Он заявил, что Россия должна остаться в Совете Европы.