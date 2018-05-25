Макрон: Россия и Франция должны работать в любых условиях

Россия и Франция в ближайшее десятилетие должны работать рука об руку, чтобы построить атмосферу доверия, заявил президент Франции Эмануэль Макрон на пленарной сессии ПМЭФ.

По его словам, страны имеют общие геостратегические цели и должны избавиться от расхождений по многим вопросам, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Франции заявил, что между государствами в течение 25 последних лет было немало недопонимания, которое привело к напряженности.

"За эти 25 лет мы должны были, наоборот, увязать нашу историю, чтобы создать общую тенденцию. Наша идентичность, география - все к этому подталкивало", - сказал Макрон, добавив, что он готов сесть за стол переговоров и работать вместе.

"Необходимо уважительно относиться к многосторонним обязательствам, которые мы принимаем, например, в рамках ВТО. У нас должны быть многочисленные проекты, чтобы Франция могла участвовать в диверсификации производства России. Мы должны работать в любых условиях", - сказал Макрон.

Напомним, темой ПМЭФ-2018 является строительство экономики доверия. На пленарной сессии вместе с президентом России Владимиром Путиным выступают премьер-министр Японии Синдзо Абэ, зампред КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.