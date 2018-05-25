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Новости
25.05.2018 16:20 Мск (18:20 Екб)
образование | В России
Голикова: Качественных изменений в школьном образовании не происходит
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Ольга Васильева, Татьяна Голикова (2018) | Фото: минобрнауки.рф

Качество образования в России улучшается только на словах, развитию мешает разобщенность региональных программ, заявила вице-премьер правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.
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Сегодня финансирование образования составляет более четверти расходов консолидированных бюджетов регионов, а претензии к нему не исчерпаны, заявила Голикова.

"Мы говорим о непрерывности образования, качестве дошкольного, школьного, высшего образования. Но пока, на самом деле, это остается нашими словами. Качественных изменений в дошкольном, особенно школьном образовании не происходит", - сообщила Татьяна Голикова, ее слова приводит ИА REGNUM.

Вице-премьер пояснила, что качественных изменений не происходит из-за разобщенности региональных программ и дошкольного, и школьного образования, которая не позволяет наладить преемственность разных уровней образования и программы, подготовленные по федеральным образовательным стандартам, выглядят "весьма по-разному".

Ольга Васильева, Татьяна Голикова(2018)|Фото: минобрнауки.рф

Еще одним фактором, влияющим на качество образования в России, Голикова считает разделение полномочий в этой сфере между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти.

"Мне кажется, что нужно переосмыслить то, что происходило в последнее время, и достаточно предметно заняться этим, в том числе и потому, что предполагается, что в эту сферу придут дополнительные деньги, а значит, неминуемо встанет вопрос эффективности их использования", - цитирует ТАСС вице-премьера.

Напомним, на посту министра образования Ольга Васильева начала работу над Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), призванными создать единое образовательное пространство в стране.

По мнению эксперта Накануне.RU, профессора, доктора физико-математических наук Александра Иванова, ФГОСы Васильевой не будут работать, поскольку вся школьная образовательная система подчинена Рособрнадзору – отныне самостоятельному ведомству, отвечающему за подготовку и проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"Васильева будет вводить единые образовательные программы, но они не будут работать: школа подчинена сегодня системам тестового контроля, а программа – десятое дело. Выстроить программы под системы тестирования – это нонсенс. Это узаконит то положение, которое фактически сейчас уже в школе есть, когда изучают только то, что нужно для ЕГЭ и Выпускных проверочных работ (ВПР) и ничего больше. Это путь абсолютно безнадежный, никчемный. И так и будет, ничего не изменится", - отмечал Александр Иванов в интервью Накануне.RU.

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25.05.2018 16:20 Мск | Анна Смирнова
18:20 Екб


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Голикова: Качественных изменений в школьном образовании не происходит
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