На Ямале ребенок получит 50 тысяч за то, что его искусали собаки

Прокуратура Приуральского района (ЯНАО) добилась компенсации для мальчика, которого искусали бродячие псы.

27 сентября 2017 г. в Аксарке школьник шел домой после учебы. На него напали собаки. Результат – укушенная рана левой голени. Прокуратура обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда.

22 мая суд взыскал в пользу мальчика 50 тыс. руб. После вступления решения в законную силу деньги переведут на счет ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, этой весной в округе произошло три крупных нападения бродячих собак на детей. Первое произошло 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъяренные собаки. Было возбуждено дело, позже по требованию прокуратуры его закрыли, однако окружной суд 17 мая отменил это постановление.

Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр": 11-летний школьник в результате нападения на него стаи получил травмы руки. Третий налет произошел в Надыме в конце месяца.