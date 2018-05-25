"Это в чистом виде коррупция". Зачем в Екатеринбурге снесли телебашню, а теперь строят новую?

в этот день
25.05.18
17:06
В Екб.19:06
Скандал вокруг "списка Тунгусова" назвали самым конфликтным сценарием на праймериз "ЕР"
Задержан глава МЧС по Кемеровской области
Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира
Главное
В Минобороны объяснили, почему Нидерланды замалчивают данные по MH17

Тема дня
Испытание санкциями: власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"? Бизнес-сообщество после принятия закона о контрсанкциях не на шутку напугано, ведь за исполнение зарубежных санкций на территории РФ собираются лишать свободы. Закон будет касаться российских и действующих на нашей территории компаний, которые заключают сделки с иностранными фирмами.
25.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Игорь Пыхалов: Офицер КГБ Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 109

"Это в чистом виде коррупция". Зачем в Екатеринбурге снесли телебашню, а теперь строят новую?
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

екатеринбургская телебашня (2018) | Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100010033693612

Новость о строительстве новой телебашни в Екатеринбурге не может остаться не замеченной после нашумевшей истории со взрывом старой недостроенной башни в центре города.
Читайте также:

Депутат городской думы Олег Хабибуллин считает, что сносить башню в центре города и строить объект в другом районе - "это в чистом виде коррупция".

"В центре снесли башню и практически за 0 рублей 0 копеек отдали землю. А тут не проходит и полугода, как объявляют о строительстве новой телевышки в другом месте и за бюджетные деньги. Это в чистом виде коррупция. В центре земля стоит огромных денег, вот и вывод", - поделился с Накануне.RU депутат.

Отметим, что строительство новой телевышки предполагается в микрорайоне Уралмаш, а заказчиком строительных работ выступает московская организация ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". На новую телевышку готовы потратить почти 500 млн руб. При этом проект ледовой арены, которая появится вместо вышки на Декабристов, оценивался в 1 млрд руб.

Городской общественник Олег Букин возмущен решением о строительстве башни на Уралмаше, по его мнению, город, в таком случае, мог сохранить телебашню у цирка и привести ее в порядок. Активист также считает, что большой смысл имеет сам участок земли, где раньше стояла недостроенная телебашня.

"Старую башню можно было достроить, а теперь новую будут строить на бюджетные средства. Я лишь могу разделить со всеми возмущение, которое сейчас высказывают люди, узнав об этой новости. Тут вопрос не в том, как экономично и целесообразно использовать бюджетные средства, а в том, чтобы передавать нужным людям земельные участки в центре города. О том, как у нас тратят бюджетные средства, уже все знают, этот вопрос стоит на последнем месте", - рассказал Накануне.RU Олег Букин.

Напомним, что еще в январе этого года Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства радиотелевизионной передающей станции на Уралмаше.

Другие новости по темам: телебашня, Олег Хабибуллин, Олег Букин, строительство
25.05.2018 16:59 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
18:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Это в чистом виде коррупция". Зачем в Екатеринбурге снесли телебашню, а теперь строят новую?
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+