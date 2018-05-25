"Это в чистом виде коррупция". Зачем в Екатеринбурге снесли телебашню, а теперь строят новую?

Новость о строительстве новой телебашни в Екатеринбурге не может остаться не замеченной после нашумевшей истории со взрывом старой недостроенной башни в центре города.

Депутат городской думы Олег Хабибуллин считает, что сносить башню в центре города и строить объект в другом районе - "это в чистом виде коррупция".

"В центре снесли башню и практически за 0 рублей 0 копеек отдали землю. А тут не проходит и полугода, как объявляют о строительстве новой телевышки в другом месте и за бюджетные деньги. Это в чистом виде коррупция. В центре земля стоит огромных денег, вот и вывод", - поделился с Накануне.RU депутат.

Отметим, что строительство новой телевышки предполагается в микрорайоне Уралмаш, а заказчиком строительных работ выступает московская организация ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". На новую телевышку готовы потратить почти 500 млн руб. При этом проект ледовой арены, которая появится вместо вышки на Декабристов, оценивался в 1 млрд руб.

Городской общественник Олег Букин возмущен решением о строительстве башни на Уралмаше, по его мнению, город, в таком случае, мог сохранить телебашню у цирка и привести ее в порядок. Активист также считает, что большой смысл имеет сам участок земли, где раньше стояла недостроенная телебашня.

"Старую башню можно было достроить, а теперь новую будут строить на бюджетные средства. Я лишь могу разделить со всеми возмущение, которое сейчас высказывают люди, узнав об этой новости. Тут вопрос не в том, как экономично и целесообразно использовать бюджетные средства, а в том, чтобы передавать нужным людям земельные участки в центре города. О том, как у нас тратят бюджетные средства, уже все знают, этот вопрос стоит на последнем месте", - рассказал Накануне.RU Олег Букин.

Напомним, что еще в январе этого года Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства радиотелевизионной передающей станции на Уралмаше.