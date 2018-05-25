Борис Дубровский предложил открыть прямое авиасообщение между Челябинском и Дели

Губернатор Борис Дубровский на заседании "Бизнес-диалог "Россия – Индия" озвучил представителям индийской стороны ряд предложений по расширению взаимовыгодного сотрудничества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор отметил, что с 2017 года объем импорта из Индии вырос в 1,8 раза, а общий товарооборот с Республикой составил 61 млн долларов. По словам главы области, он поставил задачу целенаправленно увеличивать товарооборот за счет экспортных поставок.

"Планируем сделать начальный акцент в плане экспортной составляющей на продукции сельского хозяйства, строительных материалов, трубопроката, машиностроительной продукции. В Индии реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, в которых мы хотели бы принять участие, и уже сформировали свой пакет предложений", – подчеркнул он.

Борис Дубровский предложил индийской стороне локализовать фармацевтическое производство на территории Южного Урала, а также совместно развивать новые высокотехнологичных компетенций в сфере информационных технологий и связи.

В числе приоритетных задач в преддверии саммитов ШОС и БРИКС губернатор назвал организацию прямого авиасообщения с Дели, открытие консульского представительства Республики Индия в Челябинске с ареалом обслуживания в масштабах всего УрФО, а также создание в области логистического центра.

"Это позволит существенно активизировать деловую активность, увеличить взаимные туристические потоки, упростить решение ряда организационных вопросов для партнеров с обеих сторон", – считает Борис Дубровский.