Синдзо Абэ признался, что исполнил мечту - посетил Эрмитаж

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что рад возможности приехать в Санкт-Петербург, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это большая радость для меня. Наконец, смог посетить Эрмитаж, в который много лет я мечтал хотя бы раз попасть", - обратился он к участникам.

Абэ напомнил, что в Россию на Чемпионат мира по футболу приедет сборная Японии. Он предложил собравшимся "помечтать" и представить, что в финале соперниками окажутся российская и японская команды.

"Я заразился странным оптимизмом. Может, потому, что между Россией и Японией есть большая разница во времени", - сказал премьер-министр Японии.