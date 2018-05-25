На Среднем Урале из окна общежития выпал четырёхлетний ребёнок

В Каменске-Уральском из окна общежития выпала четырёхлетняя девочка. Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, ребёнка увезли в больницу.

"Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего днём 25 мая 2018 г. с 4-летней девочкой, которая получила травмы при падении из окна третьего этажа общежития. Для оказания помощи девочка была доставлена в больницу", - добавили в ведомстве.

Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.