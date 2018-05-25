Путин пожаловался на "подрыв" мировой экономики и "новое издание протекционизма"

Россия внимательно изучает, какие хозяйственные и технологические стратегии используют другие страны в своем развитии. Об этом, выступая перед участниками ПМЭФ-2018, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

Также глава государства отметил, что стране небезралично, какие глобальные тенденции будут набирать силу в долгосрочной перспективе.

Путин указал на то, что в настоящее время наблюдается "даже не эрозия, а подрыв" стабильности мировой экономики, система ломается, и "правилом становится нарушение правил". В этих условиях санкции, по его словам, стали вполне официальным инструментом торговой политики многих стран, и некоторые государства вынуждены к этому приспосабливаться, реагировать, применять зеркальные меры.

"Сегодня речь идет о новом издании протекционизма - для подавления конкурентов или вымогательства уступок", - заявил президент.

Как подчеркнул Путин, глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального развития, и на этом фоне, при доминировании логики "экономического эгозима", выстраивать экономическое взаимодействие сложно.

"Фактически это может отбросить торговлю в эпоху натурального хозяйства", - предположил глава государства.